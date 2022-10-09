В Великобритании разорилось рекордное количество компаний

Количество разорившихся компаний в Англии и Уэльсе добралось до самой высокой отметки со времен мирового финансового кризиса 2008 года из-за роста цен на электроэнергию, подорожания займов и падения спроса. Об этом сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), которые приводит издание, во втором квартале 2022 года в указанных регионах Великобритании было зарегистрировано 5 629 банкротств частных компаний. Выше только уровень четвертого квартала 2008 года, с отметкой в 6 943 таких случая.

Самой крупной группой среди банкротов в текущем году являются строительные фирмы, отмечает издание. Также закрылось большое количество компаний в гостиничном и производственном секторах и в сфере розничной торговли.

Большинство представителей разорившихся фирм называют главной причиной проблем резкий рост цен на энергоносители, из-за которого расходы "пугающе возросли". Кроме того, ситуацию усугубляют "надвигающаяся рецессия" и "растущие процентные ставки" по займам.

Согласно статистике, собранной ONS, на 2021 год в Соединенном Королевстве зарегистрировано 5,5 млн предприятий малого бизнеса (от 1 до 49 сотрудников), 35,6 тыс. - среднего (50-249 сотрудников) и 7,7 тыс. - крупного (от 250 сотрудников).