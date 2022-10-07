В Великобритании исключили возможность отключений электричества зимой

Власти Великобритании опровергли информацию о возможных веерных отключениях электричества в зимние месяцы. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по делам климата Грэма Стюарта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, британское правительство не предполагает, что отключения электроэнергии действительно будут иметь место. "Это совсем не то, чего мы ожидаем", - заявил Стюарт. Министр добавил, что "у правительства подготовлен план для всех вариантов развития событий". "Население должно быть уверено, что у нас очень объемные и разнообразные поставки, и что мы приняли все меры для удовлетворения наших [энергетических] потребностей на эту зиму", - сказал он.

Стюарт также отметил, что власти не призывают граждан к экономии электроэнергии. "Мы не будем указывать людям, как им жить", - подчеркнул министр.

Правительство Соединенного Королевства работает над внедрением энергосберегающей программы, которую планируется запустить в ноябре. Она будет финансово поощрять британцев, которые откажутся от использования бытовой техники в наиболее загруженные вечерние часы.