Сотрудники TikTok в Европе создают рабочие советы для улучшения условий труда

Сотрудники европейских подразделений китайской соцсети TikTok начали создавать рабочие советы, чтобы защищать свои права и добиваться повышения заработных плат. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, эти объединения уже появились во Франции и Польше, а 12 октября пройдут первые выборы в рабочий совет в Берлине. Их формирование началось после массовых жалоб сотрудников офисов компании в Европе и США летом этого года на "агрессивную рабочую культуру" и "постоянные переработки".

Профсоюзы и подобные им организации являются редкостью для компаний, владеющих соцсетями. Twitter и Meta, которая владеет Facebook и Instagram, не имеют официальных профсоюзов. Частных компаний из Китая, имеющих профсоюзы в своих зарубежных подразделениях, также мало.

По словам работников берлинского офиса TikTok, которые приводит газета, попытки создания органа, подобного профсоюзу, начались еще в 2020 году, но "встретили противодействие со стороны руководства", включая множественные обжалования решений немецких судов по трудовым спорам и принуждение одного из сотрудников к увольнению "по собственному желанию".

"Это [создание рабочих советов] огромное достижение для работников компаний-медиагигантов, борющихся за справедливые отношения с работодателями по вопросам заработных плат и условий труда", - отмечает директор некоммерческой организации по защите прав рабочих Foxglove Марта Дарк.