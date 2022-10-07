Германия ведет переговоры с Францией и другими коллегами о газопроводе Midcat

Германия ведет интенсивные переговоры с партнерами, в том числе с Францией, о строительстве газопровода Midcat через Пиренеи. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине сообщил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еще один трубопровод из Испании и Португалии в Центральную Европу станет важным шагом к укреплению европейской энергетической безопасности, особенно с учетом европейской водородной экономики, к которой мы стремимся в долгосрочной перспективе", - сказал Бюхнер. При этом он подчеркнул, что в ходе прошедших 5-6 октября германо-испанских правительственных консультаций, а также несколько недель назад во время своего визита в Мезеберг, глава испанского правительства Педро Санчес отметил большие преимущества Midcat для энергоснабжения Европы газом, а в будущем зеленым водородом. "И для этого мы продолжим и ведем переговоры со всеми партнерами, в том числе с Францией", - резюмировал Бюхнер.