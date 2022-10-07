В Норвегии расследуют сообщения о беспилотниках вблизи энергетических объектов

Полиция Норвегии получила более 30 сообщений о неопознанных беспилотниках, обнаруженных вблизи нефтегазовых объектов в Северном море. Об этом сообщает в пятницу телеканал NRK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полицейские проводят совместное расследование с вооруженными силами королевства. Страна серьезно нарастила военное присутствие на объектах на шельфе. Конкретных подозреваемых пока нет. "Мы думаем, что целью может быть создание ощущения неуверенности, нагнетание страха и угрозы", - заявил сотрудник отдела полиции Юго-западного округа Амунд Ревхайм.

Первая информация о неопознанных дронах над нефтегазовыми платформами на шельфе Норвегии появилась 20 сентября. С тех пор число поступающих в полицию сообщений выросло в пять раз.

Использование беспилотников вблизи энергетических объектов считается нарушением норвежского "Закона о нефти", принятого в 1996 году. Согласно законодательству, дроны не должны приближаться к платформам ближе, чем на 500 м.