В Ирландии заявили, что Европа способна скоординированно решать проблему энергокризиса

Страны Европы способны совместно решать проблему энергетического кризиса и вырабатывают общие подходы. Об этом премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил журналистам в пятницу по прибытии на саммит ЕС в Праге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работа идет, необходимо выработать практические осуществимые решения, а не предаваться политическим мечтам. Политикам, возможно, и хочется найти волшебные решения, но их нет, а ситуация военного времени сейчас ощущается везде, - сказал он. - При этом все еще существует потенциал для скоординированной работы европейских стран над проблемой цен [на энергоносители] и ее воздействия на экономику. На это просто потребуется еще немного времени".

Мартин подчеркнул, что по итогам саммита в Праге он "не ожидает окончательных решений", однако они могут оформиться к концу октября.

В отличие от ряда других европейских лидеров ирландский премьер не стал критиковать Берлин за принятое им решение в одностороннем порядке выделить €200 млрд на поддержку немецких домохозяйств и промышленности. По его словам, на такие меры вынуждена идти не только Германия, но и другие страны Европы, включая Ирландию. Он отметил, что ранее все участники встречи лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, высказались за необходимость коллективного подхода к преодолению кризиса.