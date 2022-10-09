Пассажиру такси выставили счет на $39 тысяч за 15-минутную поездку

В Англии пассажиру такси выставили счет на $39 тыс. за 15-минутную поездку, пишет Daily Mail. Оказалось, водитель перепутал Манчестер с другим городом в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда 22-летний Оливер Каплан заказывал такси, агрегатор рассчитал, что поездка будет стоить $10, что устраивало мужчину. Однако на следующее утро он проснулся и обнаружил, что с его банковского счета попытались снять $39 тыс. Пытаясь разобраться в ситуации, британец позвонил в службу поддержки.

Выяснилось, что водитель перепутал пригород Манчестера с городом в Австралии, поэтому система и выставила пассажиру такую большую цену. После разбирательств Оливеру принесли извинения и пересчитали стоимость поездки.

"Когда я проснулся с похмелья, последнее, чего я ожидал, - это чек на сумму более 35 тыс. фунтов", - пошутил Каплан.