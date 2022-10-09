США построят три новых ледокола для освоения Арктики

Соединенные Штаты планируют построить три новых ледокола для освоения Арктики. Об этом в ходе телефонного брифинга, проведенного в связи со вступлением в силу новой стратегии США по Арктическому региону, заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть один крупный ледокол, срок эксплуатации которого близится к концу, и один среднеразмерный. Было принято решение запустить строительство трех новых ледоколов им на замену", - сказал он.

При этом представитель американской администрации добавил, что спуск на воду первого из новых ледоколов может состояться лишь спустя несколько лет.

США планируют в дальнейшем организовать добычу минералов в Арктике, отметил представитель американской администрации. "Есть указания на то, что в различных регионах Арктики, в том числе относящихся к США (на Аляске), есть критически важные минералы <...>. Так что стратегия призывает к разработке добычи критически важных минералов", - сказал он.

Представитель американской администрации добавил, что первым этапом осуществления данных планов станет разведка месторождений.

Предыдущая стратегия США по Арктике действовала с 2013 года. Она не учитывала возросшую в последнее время геополитическую конкуренцию страны с Россией и Китаем в этом регионе.