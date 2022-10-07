В Ливане создали кризисный штаб по предотвращению эпидемии холеры

Власти Ливана принимают все необходимые профилактические меры по предотвращению распространения кишечной инфекции, вызываемой холерным вибрионом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Бейруте исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абъяд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Создан кризисный штаб, который объединит усилия различных ведомств на этом направлении, - указал он. - Совместно с муниципалитетами в различных районах страны ведется ежедневный мониторинг водных источников".

По словам и.о. министра, под усиленный контроль взята санитарно-эпидемиологическая ситуация в лагерях сирийских и палестинских беженцев. "Мы следим за тем, чтобы там была безопасная вода и хорошая канализационная система, - сказал он. - Регулярно проводим необходимые бактериальные тесты".

Абъяд подтвердил сообщения о втором случае заражения холерой на севере Ливана, где в четверг в Аккаре был выявлен первый инфицированный холерным вибрионом. Как отметил и.о. министра, имеется еще несколько пациентов со схожими при этом заболевании симптомами. "Холера - это инфекция, которая легко передается, и всем граждан необходимо быть начеку и строго соблюдать правила гигиены", - подчеркнул он.

5 октября Минздрав Сирии объявил о росте числа заражений острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом. В ведомственной сводке отмечалось, что число инфицированных в соседней стране возросло до 594 человек, при этом зафиксировано 39 летальных исхода.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно на планете регистрируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холеры, число летальных исходов составляет десятки тысяч.