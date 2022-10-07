ФРГ увеличит до €60 млн помощь Пакистану для борьбы с последствиями наводнений

Германия выделит в общей сложности €60 млн Пакистану для борьбы с последствиями наводнений. Об этом заявила в пятницу в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Федеральное правительство уже запустило программу помощи объемом €50 млн для оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры. Теперь мы выделяем дополнительные €10 млн для обеспечения нужд детей и подростков", - сказал она.

По данным пакистанского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, по меньшей мере 1 606 человек погибли, более 12,8 тыс. пострадали в результате наводнений, продолжавшихся в стране с середины июня. По сведениям ведомства, размыто свыше 13 тыс. км дорог, разрушено более 2 млн домов, из которых свыше 805 тыс. не подлежат восстановлению.

Муссонные дожди привели к масштабным наводнениям и оползням. В начале августа правительство республики в связи с тяжелой паводковой ситуацией объявило в стране чрезвычайное положение и обратилось к ООН и другим международным организациям за предоставлением срочной гуманитарной помощи.