https://news.day.az/world/1501597.html В Каспийском море столкнулись российские судна, есть пострадавшие
В Каспийском море столкнулись российские судна, есть пострадавшие
Столкновение двух маломерных судов произошло в Каспийском море под Астраханью, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"7 октября в 17:20 в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки. В результате столкновения есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре