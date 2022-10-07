Столкновение двух маломерных судов произошло в Каспийском море под Астраханью, есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"7 октября в 17:20 в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки. В результате столкновения есть пострадавшие", - говорится в сообщении.