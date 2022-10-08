В Германии решили усилить охрану строящегося газового терминала

Около немецкого города Вильгельмсхафен местная полиция взяла под круглосуточную охрану место строительства инфраструктуры будущего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, говорится о 26-километровом отрезке строящейся трубы, которая со временем соединит терминал и одно из хранилищ. В издании говорится, что правоохранители не видят конкретной угрозы для строящегося объекта, но расценивают потенциальную угрозу как "абстрактно высокую".