Испания намерена довести оборонный бюджет в 2023 году до 1,2% ВВП

Правительство Испании доведет оборонный бюджет в будущем году до 1,2% ВВП. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе министерства обороны королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оборонный бюджет достигнет €12,825 млрд в 2023 году, - отметили в ведомстве. - Запланированное увеличение оборонного бюджета позволит сохранить имеющиеся в настоящее время оперативные возможности, а также приобрести новые мощности и заменить те, которые устаревают". "При увеличении [ассигнований на] оборонную политику на 25,8% будет достигнута цель в 1,2% ВВП", - добавили в министерстве.

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявлял, что власти намерены довести расходы страны на оборону до 2% ВВП к 2029 году. В прошлом году на военные расходы Испании пришлось чуть более 1% ВВП.

В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса приняли обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021-м этой отметки достигли только 10 государств блока из 30. На прошедшем в июне в Мадриде саммите альянса союзники по НАТО вновь подтвердили свое обязательство тратить на оборонные расходы минимум 2% ВВП.