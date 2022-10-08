Польша построит электронное заграждение на границе с Россией

Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что пограничная служба Польши получила средства на создание периметрического электронного заграждения на границе с Калининградской областью России. Об этом он сообщил в эфире Polskie Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В бюджете на будущий год есть средства на то, чтобы относительно быстро создать электронное заграждение, чтобы тщательно следить за этой границей",- сказал он.

Вонсик также подчеркнул, что большое внимание уделяется охране границы с Белоруссией, где по-прежнему дислоцируется армия.