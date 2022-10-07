Эрдоган раскритиковал премьер-министра Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Греции "политиком, не сведущим в правилах протокола".

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, турецкий лидер привлек внимание к действиям Кириакоса Мицотакиса на саммите Европейского политического сообщества в Праге. "Хотя имя Мицотакиса не значилось в списке ораторов, греческий премьер выступил на саммите. Я был в числе основных выступающих и после моей речи, он без разрешения попытался мне ответить", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что не стал ввязываться в перепалку с премьером Греции: "Подобное не подобает президенту Турции. Я не опущусь до этого уровня".

Глава турецкого государства далее коснулся темы телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Он сообщил, что российский лидер "выразил особую благодарность и поздравил Турцию за успешное посредничество". Эрдоган при этом не исключил встречи с Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Казахстане. "Я посчитал также необходимым поздравить Путина с днем рождения", - добавил Эрдоган.

Президент Эрдоган также прокомментировал тему модернизации авиапарка ВВС Турции за счет самолетов американского производства.

"В случае если США не поддержат заявку Турции на поставки и модернизацию парка F-16, Анкара найдет за рубежом немало альтернативных поставщиков", - сказал турецкий лидер.