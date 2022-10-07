https://news.day.az/world/1501625.html Массовое отравление в Турции
Массовое отравление в Турции
В Турции отравились 50 работников больницы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на DHA, инцидент произошел в университетской больнице Токат Газиосманпаша.
50 сотрудников больницы отравились после употребления в обед мясного донера, риса и айрана в столовой.
Работникам оказана медицинская помощь, состояние у всех нормальное.
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