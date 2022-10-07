Массовое отравление в Турции
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В Турции отравились 50 работников больницы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на DHA, инцидент произошел в университетской больнице Токат Газиосманпаша.

50 сотрудников больницы отравились после употребления в обед мясного донера, риса и айрана в столовой.

Работникам оказана медицинская помощь, состояние у всех нормальное.