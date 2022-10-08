Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20 в Индонезии

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились приехать на саммит стран "Большой двадцатки" (G20), который пройдет 15-16 ноября на Бали.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис в интервью эмиратскому изданию The National.

"Оба согласились [присутствовать]", - сказал дипломат, отмечая, что "ситуация непростая из-за украинско-российской войны".

Посол рассказал, что логистическая подготовка к приему лидеров обеих стран "уже идет полным ходом".

"Мы решаем, в каких отелях их разместить - в одном для Путина и в другом для Зеленского", - сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их слишком близко друг к другу.