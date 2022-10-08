Армянин организовал в Москве сеть вымогателей

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте группы интернет-вымогателей из 9 человек во главе с Кареном Григоряном, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Григорян является владельцем сетки телеграм-каналов, среди которых "Компромат" и "Политбюро", а также СМИ "Астрахань today" и "Блокнот Астрахань".

Отмечается, что к своей работе он привлекал родственников, которые отвечали за администрирование ресурсов, денежные переводы, формирование и публикацию контента, в том числе негатива - с целью вымогательства.