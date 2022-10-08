Французов призвали покинуть Иран
МИД Франции порекомендовал гражданам, которые находятся в Иране, как можно быстрее покинуть страну, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Гражданам Франции, которые находятся проездом в Иране, предлагается как можно быстрее покинуть страну с учетом рисков произвольного задержания", - сообщили в МИД.
Французы, которые находятся в Иране, подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства, отмечают в министерстве.
"В этом контексте возможности посольства Франции в Тегеране обеспечить консульскую защиту гражданам, задержанным или арестованным в Иране, очень ограничены", - говорится в пресс-релизе.
В сентябре начались протесты в Иране, вызванные гибелью 22-летней Махсы Амини. Девушка приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, за несоблюдение шариатских норм. В участке ей стало плохо, позже девушка умерла.
Позже французские знаменитости в знак поддержки антиправительственных демонстраций отрезали волосы на камеру.
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