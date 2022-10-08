Испанский фрегат загорелся в военно-морском порту

Испанский флот в огне. На главной базе ВМФ страны этой ночью загорелся военный фрегат. Пожар начался в вертолетном отсеке и распространился по всему кораблю. Экипаж сперва пытался потушить пламя самостоятельно, но из-за угрозы жизни был вынужден покинуть борт.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как только военные сошли на берег, произошла вторая вспышка. Дым буквально окутал весь порт. Пожар, уничтоживший в том числе военную технику, к этой минуте удалось потушить.