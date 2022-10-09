В ООН заявили о попытках продлить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации пытаются расширить и продлить на год продуктовую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Действующая сделка истекает в конце ноября. По словам Дюжарррика, в настоящее время необходимые договоренности не достигнуты. При этом он добавил, что представители ООН также работают над упрощением экспорта российского зерна и удобрений.

По словам Дюжаррика, заместитель Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан планируют отправиться в Москву, где будут обсуждаться вопросы, которые связаны со сделкой.