Мощный взрыв прогремел на мексиканском газопроводе

Утечка жидкого этана на газопроводе, принадлежащем мексиканской нефтегазовой компании Pemex, стала причиной взрыва и гибели как минимум одного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, происшествие случилось 7 октября в мексиканском штате Табаско. На данный момент известно, что при взрыве погиб 55-летний мужчина, который мог быть виновником аварии. Еще один пострадавший отравился газом и был госпитализирован.

Одиннадцать жилых домов повреждены осколками, из опасного района эвакуировали больше ста человек. Близлежащая трасса перекрыта. Ремонтные работы могут занять около трех дней.