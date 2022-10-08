https://news.day.az/world/1501660.html Мощный взрыв прогремел на мексиканском газопроводе - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел на мексиканском газопроводе - ВИДЕО
Утечка жидкого этана на газопроводе, принадлежащем мексиканской нефтегазовой компании Pemex, стала причиной взрыва и гибели как минимум одного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, происшествие случилось 7 октября в мексиканском штате Табаско. На данный момент известно, что при взрыве погиб 55-летний мужчина, который мог быть виновником аварии. Еще один пострадавший отравился газом и был госпитализирован.
Одиннадцать жилых домов повреждены осколками, из опасного района эвакуировали больше ста человек. Близлежащая трасса перекрыта. Ремонтные работы могут занять около трех дней.
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