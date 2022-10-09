В США допустили переход конгресса под контроль республиканцев

Американский конгресс может перейти под контроль Республиканской партии после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2022 года. Об этом сообщает портал Real Clear Politics (RCP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что переход конгресса под контроль республиканцев приведет к трудностям нынешней правящей партии в продвижения своей политики и утверждении номинации на руководящие посты.