https://news.day.az/world/1501675.html США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью
США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам источников в окрестностях поселения Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, американская колонна, в которой было 50 бензовозов с сирийской нефтью, выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".
По данным Министерства нефти и природных ресурсов Сирии, находящиеся под контролем США структуры ежедневно вывозят из Сирии до 66 тысяч баррелей нефти.
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