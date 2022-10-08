США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью

США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников в окрестностях поселения Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, американская колонна, в которой было 50 бензовозов с сирийской нефтью, выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".

По данным Министерства нефти и природных ресурсов Сирии, находящиеся под контролем США структуры ежедневно вывозят из Сирии до 66 тысяч баррелей нефти.