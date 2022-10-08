США ввели новые торговые ограничения против Китая

США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для производства суперкомпьютеров и полупроводников. Об этом сообщает американское Министерство торговли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бюро промышленности и безопасности (Минторга Соединенных Штатов) расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников", - говорится в сообщении.

Как пояснило Министерство, нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые находятся в Китае.