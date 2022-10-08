https://news.day.az/world/1501689.html Турецкая армия ликвидировала 26 курдских боевиков на севере Сирии
Турецкая армия ликвидировала 26 курдских боевиков на севере Сирии
Турецкая армия уничтожила 26 боевиков Рабочей партии Курдистана (PПK) на севере Сирии, сообщили в Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Столкновения с боевиками произошли в районе проведения ВС Турции операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".
Анкара считает PПK террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.
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