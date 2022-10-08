Турецкая армия ликвидировала 26 курдских боевиков на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 26 боевиков Рабочей партии Курдистана (PПK) на севере Сирии, сообщили в Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Столкновения с боевиками произошли в районе проведения ВС Турции операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".

Анкара считает PПK террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.