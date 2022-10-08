В Австралии мать запретила носить детям обувь и учиться плавать

В Австралии 25-летняя девушка решила отказаться от традиционных методов воспитания. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению матери, ее двум малолетним детям не нужны коляски и стульчики для обеда.

"Меня не беспокоят люди, которые не согласны с моими "противоречивыми" правилами. Матерей критикуют независимо от того, что они делают, особенно в Интернете. Вот почему важно делиться "спорными" вещами", - заявила изданию девушка.

Мать запретила носить детям обувь, так как считает, что ботинки искажают форму стопы, поэтому ее дочь и сын ходят босиком на пляже и во время семейных походов.

"Важным фактором этого является развитие мышц и суставов. Ни для кого не секрет, что обувь меняет осанку и форму стопы, поэтому я не понимаю, зачем искажать их естественное развитие, если обувь в большинстве случаев просто не нужна", - призналась австралийка.

Девушка также отказалась отдавать сына и дочь на занятия по плаванию, несмотря на то, что они живут около моря. По ее мнению, течения и камни очень опасны, поэтому она старается не вызывать у детей интерес к воде.

Как добавила девушка, они живут в небольшом городе, поэтому такие правила составляют их образ жизни.