Пожар на Крымском мосту потушили

Пожар, возникший после подрыва автомобиля на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту, потушен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается", - говорится в сообщении.

В тушении задействовано 250 человек и 70 единиц техники.