https://news.day.az/world/1501719.html Пожар на Крымском мосту потушили
Пожар на Крымском мосту потушили
Пожар, возникший после подрыва автомобиля на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту, потушен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается", - говорится в сообщении.
В тушении задействовано 250 человек и 70 единиц техники.
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