Французы плавают в бассейнах в гидрокостюмах

Во Франции из-за высоких цен на газ решили понизить температуру воды в бассейнах или вовсе отключить подогрев, поэтому французам приходится плавать в гидрокостюмах, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открытый бассейн в Ножан-сюр-Марн раньше нагревался до 26 °C, однако сейчас было принято решение значительно снизить температуру воду из-за высоких цен на газ. Администрация рассказала, что раньше они платили 11 евро за мегаватт-час, а сейчас платят 151 евро. Эта мера позволит сэкономить до 50 тыс. евро в холодные месяцы.

С 1 октября 2022 года посетителям бассейна запрещено плавать без гидрокостюмов, чтобы непривыкшие к холоду люди не пострадали. 63-летняя Мюриэль Голдберг рада нововведениям, поскольку она чувствует себя гораздо лучше в холодной воде, чем в горячей. Остальные посетители не жалуются на новые правила, потому что предпочитают холодный бассейн закрытому.

Бассейны по всей Франции также приняли данные меры, либо понизив температуру, либо полностью отключив подогрев.