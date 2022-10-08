Система здравоохранения Великобритании трещит по швам

Энергокризис и рост инфляции сейчас вынуждает европейцев искать вторую работу. Так в Великобритании под угрозой оказалась медицина. Врачи из-за низких зарплат даже увольняются. Что теперь ждет британскую систему здравоохранения? Подробности - в сюжете РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Исход медицинских работников

Аманда Тёрпи сейчас готовит и разносит клиентам кофе. Чтобы прокормить семью и оплачивать стремительно растущие счета, квалифицированной медсестре пришлось уйти из больницы и открыть свою кофейню. В детской клинике британка трудилась 20 лет.

"Я полностью выгорела. Профессия очень сильно изменилась. Никто уже не рад работать там", - рассказывает Аманда.

О рекордном исходе медработников говорят даже на главных британских телеканалах. Только за год национальную систему здравоохранения покинули более сорока тысяч сотрудников - это почти каждый десятый.

"Прямо сейчас ситуация катастрофическая, у нас жуткая нехватка персонала. Мы не можем нормально ухаживать за нашими пациентами - медсестры не в состоянии вовремя дать всем лекарство, у них просто не хватает времени. Также им постоянно недоплачивают", - объясняет Марк Энтони, старший медбрат в ливерпульском госпитале Национальной службы здравоохранения.

Кризис здравоохранения

Некоторым медсестрам приходится отказываться от обеденного перерыва. Многие из них больше на работу добираются на автобусе: заправлять личные машины просто не по карману. Из-за коммунальных счетов медики живут в постоянном стрессе, что уже сказывается на их психическом здоровье. Они массово ищут вторую работу, потому что не могут больше посвящать себя исключительно медицине. На сайте NHS предупреждают: если вы вызвали врача, то он может задержаться на 18 недель. Причина очевидна. Слишком много специалистов уволились, а те, кто остались - не справляются.

"Кризис стоимости жизни ударил по всей стране, а их основная работа - заботиться о людях в такое непростое время. Медсестры работают круглосуточно и почти без выходных. А в конце рабочего дня, когда у персонала с трудом хватает сил дойти до дома - они должны думать о том, что не могут закрыть даже свои базовые потребности", - посетовал зампредседателя Британской медицинской ассоциации Дэвид Вринги.

Но для кого-то кадровая проблема открыла окно возможностей. Спасти Британию захотели внезапно мигранты из Индии и африканских стран. Сейчас на интернет-платформах появляется все больше подобных роликов с пошаговыми инструкциями - как правильно оформить документы и уехать в Туманный Альбион, чтобы поднимать медицину.

"В этом видео я расскажу вам абсолютно все, что вам может понадобится для того, чтобы уехать работать в Великобританию медработником. Вместе мы напишем официальный запрос и отправим документы на рассмотрение", - говорится в одном из популярных гайдов.

Отсутствие помощи

Британские власти предлагают такое решение.

"В следующем апреле нам обещали приказ о надбавках к зарплате медсестер. Суммарно там получается по три фунта в неделю сверх официальной зарплаты. Учитывая то, что происходит с экономикой, инфляцией и ценами на бензин - это капля в море", - отмечает генеральный секретарь профсоюза Unison Кристина Макэни.

Долгое время система здравоохранения была предметом гордости британцев. Однако последние годы королевство занимает далеко не первое место по эффективности медицины среди европейских стран: продолжительность жизни увеличивается медленнее, чем в среднем по ЕС. Сами же британцы жалуются на постоянные очереди: плановые операции им приходится ждать по году и больше.