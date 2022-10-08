Британия готовится к банкротству электростанций

Часть газовых электростанций в Британии может остановиться и обанкротиться из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. Об этом пишет The Times, ссылаясь на заявление британского энергетического регулятора Ofgem, передает Day.Az.

В Управлении рынков газа и электроэнергии Ofgem отметили, что Британия может столкнуться с чрезвычайной ситуацией в поставках газа. Из-за этого некоторые электростанции могут перестать вырабатывать электроэнергию и остановятся.

В публикации указали, что лишившиеся поставок газа электростанции будут платить крупные штрафы из-за того, что те не выполняют обязательства перед потребителями. В свою очередь, это может привести к тому, что электростанции обанкротятся.