Кадры последствий взрыва на Крымском мосту
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В сети распространились кадры последствий взрыва на Крымском мосту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На данном этапе известно, что обрушено дорожное полотно, цистерны выгорели. Идет обследование железнодорожного полотна.