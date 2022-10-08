https://news.day.az/world/1501734.html Кадры последствий взрыва на Крымском мосту - ФОТО - ВИДЕО
Кадры последствий взрыва на Крымском мосту - ФОТО - ВИДЕО
В сети распространились кадры последствий взрыва на Крымском мосту.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На данном этапе известно, что обрушено дорожное полотно, цистерны выгорели. Идет обследование железнодорожного полотна.
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