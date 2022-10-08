Италия подготовилась к зиме

Италия смогла заполнить свои газовые хранилища и подготовилась к зиме полностью. Об этом заявил глава итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци во время вебинара, который организовала газета Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Российский газ в значительной степени замещен, наши хранилища полны", - отметил Дескалци.

По его словам, оставшиеся поставки газа из России идут стабильно и составляют 10-15 млн кубометров в сутки. Однако для стабильности энергосистемы необходимо больше топлива.

Он добавил, что могут произойти технические проблемы с поставщиками, если зима будет холоднее прогнозов. Однако эффективность за последнее время выросла, и потребление газа сократилось на 10-15%.