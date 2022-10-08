Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Орске

Силовики задержали подозреваемых в смертельном нападении на инкассаторов в Орске. Бандиты открыли стрельбу по правоохранителям, но после ликвидации одного из подельников сдались.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, злоумышленников настигли 8 октября возле дома №1 на улице Перегонной. Сообщники открыли стрельбу в сторону стражей порядка, ответным огнем один налетчик был убит, другой - ранен. После этого преступники сложили оружие.

Сейчас с ними проводятся процессуальные действия. Известно, что при подельниках имелась наличность, точная сумма уточняется. Изучается и биография задержанных.

7 октября в Орске трое бандитов напали на инкассаторов, ранив одного из них. Позднее пострадавший скончался в реанимации. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Налетчики похитили сумки с деньгами и скрылись. По словам очевидцев, подельники разграбляли автомобиль на глазах у раненого.