В Чехии заявили о желании большинства стран Евросоюза разделить цены на газ и электроэнергию

Многие страны Евросоюза (ЕС) на неформальном саммите в Праге решили поддержать инициативу по разделению цен на газ и электроэнергию. Об этом заявил премьер председательствующей в союзе Чехии Петр Фиала, сообщает "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все большее число стран-членов ЕС поддерживает отделение цены газа от цены электричества, а это означало бы в итоге общее снижение цен как для населения, так и для фирм", - отметил Фиала.

По его словам, необходимо также искать возможности помощи и для крупных фирм. При этом в решении проблем не должно быть никакого "соревнования" по мерам помощи, так как выгоднее всего всем искать общеевропейское решение.

7 октября канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с "друзьями в Японии и Южной Корее", а также ряда других стран для снижения цен на газ.