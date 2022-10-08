В ФРГ расследуют возможный саботаж во время остановки поездов на севере страны

На севере Германии 8 октября парализовало движение поездов вследствие повреждения кабельных соединений внутренней сети связи железной дороги. Службы безопасности страны пытаются выяснить, стало ли это результатом саботажа, пишет журнал Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позднее движение поездов было восстановлено, однако компания Deutsche Bahn предупредила о возможных сбоях и задержках в течение дня.

Spiegel со ссылкой на источник в СБ ФРГ сообщает, что в настоящее время причина повреждений расследуется. Следователи намерены узнать, была ли это преднамеренная диверсия или случайное повреждение, например, в период строительных работ.

Отмечается, что сбои с прибытием поездов наблюдались как у междугородних, так и региональных перевозок.