В Праге проходит массовый митинг профсоюзов против роста цен на фоне энергокризиса

Чешскоморавская конфедерация профсоюзов - крупнейшее профобъединение Чехии - собрала в субботу митинг с участием тысяч активистов на Вацлавской площади в центре Праги. Его участники требуют от властей срочного принятия эффективных мер, направленных против стремительного роста цен в стране на фоне энергетического кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Профсоюзы дали акции протеста название "Пять минут после двенадцати", что символизирует, как отмечают ораторы, критическое положение домохозяйств и компаний на фоне отсутствия, по их словам, действенных мер со стороны властей в борьбе со всеобщим подорожанием товаров и услуг. Звучат призывы к правительству немедленно помочь жителям республики преодолеть сложную ситуацию в условиях резкого роста цен и падения покупательной способности трудящихся, прежде всего, из-за скачка стоимости энергии.