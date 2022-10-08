В Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива в объектах TotalEnergies

В Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива, где активисты стали блокировать объекты компании TotalEnergies. Об этом в Twitter написали организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции "Красный код" направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо в энергетике", - отметили в публикации.

По словам официального представителя организации Клоэ Миколайчак, граждане обеспокоены климатической, социальной и гуманитарной катастрофой, которые случились из-за деятельности таких компаний как TotalEnergies. Кроме того, компания получает большие деньги на фоне различных кризисов, в то время как многие семьи не знают, смогут ли они оплачивать счета.

Она добавила, что акционеры TotalEnergies должны получить дивиденды на €2,6 млрд. Однако энергокомпании должны финансировать проекты, которые позволят уйти от зависимости от ископаемого топлива.