КНДР запустила очередную баллистическую ракету

В Северной Корее провели в субботу пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Более подробной информации о запущенной ракете пока нет.

Это - седьмой такой пуск в КНДР за последние две недели, отмечает "Ренхап".