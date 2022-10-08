https://news.day.az/world/1501842.html КНДР запустила очередную баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету
В Северной Корее провели в субботу пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Более подробной информации о запущенной ракете пока нет.
Это - седьмой такой пуск в КНДР за последние две недели, отмечает "Ренхап".
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