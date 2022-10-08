В Турции сформированы эффективные механизмы борьбы с кризисами

За последние двадцать лет Турция совершила мощный рывок в своем развитии. Если в 2002 году объем турецкого экспорта не превышал 30 млрд долларов, что сегодня мы говорим уже о показателе в 250 млрд долларов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в западной провинции Балыкесир, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам главы государства, новый период развития Турции совпал по времени с серьезными катаклизмами на мировой арене. "Политический и экономический баланс в мире в корне меняется. Повсеместно растут экономические и социальные проблемы, связанные с последствиями пандемии, конфликтов и войн. Налицо масштабные изменения глобального уровня, и Турция также не может избежать последствий", - сказал президент.

Президент отметил, что отличием Анкары является то, что власти Турции учли эти тенденции еще 8-9 лет назад, столкнувшись с множеством вызовов. "Мы сделали упор на максимальном развитии инфраструктуры, сформировали антикризисные механизмы, что позволило минимизировать для населения и экономики ущерб от внешних процессов", - пояснил он.

Эрдоган указал, что в отличии от развитых стран, Турция готова к предстоящей зиме.

При этом уровень занятости в Турции достиг рекордных 31 млн рабочих мест. По всей стране открываются заводы и фабрики, растут города, развивается промышленность, в том числе оборонная.

Эрдоган назвал высокую инфляцию самой большой проблемой на пути развития Турцию. "Правительство ведет борьбу с резкими перепадами цен и нацелено на индексацию доходов населения в соответствии с уровнем инфляции", - заверил глава государства.​​​​​​​