Число жертв взрыва на автозаправке в Ирландии выросло до 10 человек

Число жертв взрыва, произошедшего в пятницу днем на автозаправке в ирландском графстве Донегол, выросло до семи человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ирландский телеканал RTÉ, среди погибших - ребенок и двое подростков, восемь пострадавших находятся в больницах.

В результате взрыва обрушились здание заправочной станции в поселке Крислоу и часть расположенного рядом многоквартирного дома. В полиции заявили, что спасатели больше не рассчитывают найти под завалами выживших. Число жертв может увеличиться в течение дня.

Официальных сообщений о возможных причинах произошедшего пока не поступало.

Как заявил представитель полиции графства Дэвид Келли, в настоящий момент "все указывает на то, что причиной трагедии стала роковая случайность".