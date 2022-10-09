При опрокидывании лодки в Нигерии без вести пропали десятки человек

Лодка, на борту которой находилось 85 человек, опрокинулась в субботу в нигерийском штате Анамбра. Без вести пропали 76 человек, сообщает газета Vanguard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Моторная лодка с 85 пассажирами <...> опрокинулась сегодня утром. Только девять пассажиров были спасены, остальных пока предстоит найти", - приводит издание слова представителя нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям