Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Сирии

Турецкая армия нейтрализовала шесть террористов YPG (сирийское крыло PПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Боевики, обстрелявшие зону операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь", нейтрализованы в ходе успешной операции. ВС Турции продолжают наносить ответные удары по террористам, организующим провокации в регионе.