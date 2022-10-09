https://news.day.az/world/1501867.html Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала шесть террористов YPG (сирийское крыло PПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Боевики, обстрелявшие зону операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь", нейтрализованы в ходе успешной операции. ВС Турции продолжают наносить ответные удары по террористам, организующим провокации в регионе.
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