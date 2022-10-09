В Греции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в субботу на юге Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр располагался в 68 км от к северо-востоку от города Патры - третьего по населению города страны, в котором живут порядка 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.