Вирусолог предрек дальнейшие мутации коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев в беседе с ТАСС предрек дальнейшие мутации коронавирусной инфекции.

Комментируя заявление эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове о том, что COVID-19 никуда не исчезнет в ближайшем будущем, продолжая развиваться и циркулировать в обществе, он подчеркнул, что темпы появления новых вариантов инфекции весьма трудно предсказать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я с этим прогнозом полностью согласен. Но, к сожалению, мы не можем предсказывать, с какой скоростью он будет мутировать. Год назад появление варианта "омикрон" стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем - это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз. Поэтому да, [вирус] однозначно будет мутировать, но с какой скоростью - то есть, будут это небольшие изменения или это будут радикальные изменения, как в случае с "омикроном", пока что предсказать сложно", - заявил эксперт.

Ранее команда специалистов из Университета Хоккайдо обнаружила, что жидкость для полоскания рта, содержащая хлорид цетилпиридиния, способна подавлять проникновение в клетки SARS-CoV-2.