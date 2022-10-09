Фестиваль света в Берлине

Популярный Фестиваль света открылся в Берлине инсталляциями на знаковых сооружениях в городе и в окрестностях немецкой столицы. Он проходит под девизом "Видение нашего будущего" с ответственными и устойчивыми концепциями освещения и художественными проектами, что означает больше художественной интерпретации и меньшее использование электричества и площадок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Фестиваль проводится уже 18 лет, и такие места, как знаменитые Бранденбургские ворота, Потсдамская площадь и Бебельплац освещаются светодизайнерами, а специалисты в области 2D- и 3D-графики используют архитектурное пространство Берлина как объект для мультимедийных и световых инсталляций.

Несмотря на то, что многие общественные здания в немецкой столице из-за экономии электроэнергии больше не освещаются ночью, организаторы Берлинского фестиваля света не отказались от его проведения. Но у фестиваля есть и ограничения: концепция этого года была направлена на снижение затрат на освещение на 75%, а также делается ставка на возобновляемые источники энергии.