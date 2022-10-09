В Париже прошла манифестация против повышения цен и политики французских властей - ВИДЕО
Более тысячи человек в субботу прошли маршем по улицам Парижа, протестуя против повышения цен и политики действующих властей страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.
Акция, организованная движением "Патриоты" Флориана Филиппо, стартовала от подножия башни Монпарнас в VI округе Парижа. Основные лозунги, которые продвигали организаторы, преимущественно сводились к требованиям "свободы", "мира" и "суверенитета".
"Мы понимаем, что враги - это не русские. Наши враги на другом берегу Атлантического океана. Они поддерживают неонацистов в Украине и нас втягивают в это. Нам разрушают экономику - и кто это делает, как не США? А эти диверсии на газопроводах "Северный поток" - уж точно не русские взорвали собственную инфраструктуру! У американцев нет союзников - только собственные интересы", - заявил один из участников акции по имени Жан-Поль.
В ходе шествия неоднократно звучали призывы к отставке нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона. Также участники выступали с критикой французских властей и руководства европейских институтов, в частности главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен, за серьезное ухудшение экономической ситуации и требовали выхода Франции из Евросоюза. Кроме того, участники акции требовали прекратить поддержку конфликта в Украине за счет помощи Киеву - по мнению демонстрантов, таким образом Евросоюз мог бы сосредоточить усилия на выправлении положения дел в энергетике. Некоторые выкрикивали лозунги против участия Франции в НАТО.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Ситуацию во Франции осложняет то обстоятельство, что ввиду проведения ремонтных работ в стране действует лишь около половины из 56 атомных реакторов.
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