Petronas подтвердила проблемы с поставками СПГ из-за утечки на газопроводе

Малайзийская компания Petronas подтвердила проблемы с поставками сжиженного природного газа (СПГ) с одного из своих объектов, расположенного в комплексе PETRONAS LNG Complex в области Бинтулу (штат Саравак), из-за утечки на газопроводе Сабах - Саравак. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Компания Petronas объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа на [объект] MLNG Dua", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что причиной стала утечка на газопроводе Сабах - Саравак, которая произошла 21 сентября из-за движения грунта. Компания также подчеркивает, что ситуация повлияла на доставку газа лишь на один объект в рамках PLC, в то время как другие производственные объекты работают в плановом режиме.

"Petronas осознает, что этот инцидент повлиял на ее обязательства по поставкам некоторым из ее покупателей СПГ, и ведет переговоры по поводу смягчения последствий", - говорится также в тексте.

Ранее об объявлении форс-мажорных обстоятельств сообщали агентства Bloomberg и Reuters. По данным Bloomberg, из-за сложившейся ситуации Япония может недополучить 10 поставок СПГ из Малайзии. С октября по декабрь прошлого года она получила из этой страны 51 поставку.

Малайзийский комплекс по производству сжиженного газа является одним из крупнейших в мире СПГ-проектов с объемом производства около 25,7 млн тонн в год. Его основными потребителями являются Япония, Южная Корея и Китай.