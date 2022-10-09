В Сирии обстреляли военную базу США

Военная база США и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу. В результате удара никто не пострадал, говорится в распространенном в субботу вечером письменном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ракета не попала внутрь комплекса. Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен, также не были повреждены ни объекты, ни оборудование", - сообщается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, силы Центрального командования уже расследуют произошедшее.