В Анкаре заявили, что Турция выступает за продление зерновой сделки

Турция выступает за продление действия продовольственной сделки, заключенной в июле в Стамбуле. Украина относится к этому позитивно, вопрос обсуждается с Россией, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна выступает за продление договоренности по зерну. Этот вопрос был поднят Анкарой перед Киевом, на это получен позитивный ответ. Теперь мы обсуждаем тему и с российской стороной. У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН и пытается решить вопрос", - приводит слова Калына Anadolu.

Власти Турции ранее сообщали, что с 1 августа, когда была начата реализация "продуктовой сделки", из портов Украины вывезено свыше 6,2 млн тонн сельхозпродукции.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.